Россиян с судимостью за тяжкие преступления хотят лишить права на оружие

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия предлагает лишить права на владение оружием людей, имеющих судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также преступавших закон в пьяном виде, сообщил во вторник начальник профильного главка Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов.

Дискуссия о необходимости ужесточить законодательство в этой сфере началась после резонансного преступления в тверском поселке Редкино, где в начале июня пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил девять человек из охотничьего ружья.

"Ввести запрет на владение оружием гражданами РФ, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения — это первая норма, над которой мы сейчас работаем. И свои предложения, сформировав, будем вносить в правительство", — сказал Веденов.