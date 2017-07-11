Только 11% россиян получают компенсацию за переработку, заявили в Роструде

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Треть россиян (32%) рассказали, что постоянно задерживаются на работе, при этом получают за это компенсацию только 11%, сообщает пресс-служба Роструда.

Ведомство в июне провело на портале "Работа в России" опрос "задерживаетесь ли Вы на работе?", в котором приняли участие две тысячи человек.

"Из числа опрошенных 32% сообщили, что постоянно задерживаются на работе, 30% задерживаются редко (1-2 раза в месяц), 28% – часто (1-2 раза в неделю) и только около 10% участников опроса отметили, что никогда не задерживаются на работе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом не все работодатели оплачивают сверхурочную работу. Так, 11% респондентов сообщили, что получают финансовую компенсацию за "переработки", 8% работников задержки на работе компенсируются в виде отгулов, и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не получают никаких компенсаций.

Как показал опрос, больше 40% респондентов готовы задержаться на работе в случае оплаты этих часов в двойном размере.

В Роструде напомнили, что порядок оплаты сверхурочной работы прописан в статье 152 Трудового кодекса РФ. За первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Подчеркивается, что по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.