"Не желал зла": готовивший покушение на Путина попросил о помиловании

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, которого осудили в России в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина, попросил президента о помиловании. Документы с прошением уже направлены в комиссию при губернаторе Самарской области, сообщает "Коммерсант".
Мадаев тогда погиб, а Пьянзин рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Позднее Илья Пьянзин получил десять лет лишения свободы. Наказание он отбывает в одной из колоний строгого режима Самарской области.
"Глупое и немотивированное преступление"
В своем прошении о помиловании Пьянзин отметил, что не желал зла Владимиру Путину и стал участником заговора случайно.
"Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", говорится в ходатайстве.
По словам Пьянзина, он начал следить за работой Путина, только оказавшись в колонии. Заключенный отметил, в частности, что поддерживает политику президента в Сирии.
"Все беды этой страны возникли из-за агрессивной политики США, которые пытаются снизить растущее влияние России в мире и приблизить силы НАТО к ее границам", — отметил мужчина.
Супруга заключенного рассказала, что дважды пыталась обратиться в Путину по время "прямых линий".
"Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной", — рассказала Марина Пьянзина "Коммерсанту".
Судьба Адама Осмаева
В ноябре 2015 года украинский суд признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание. После этого мужчина остался жить на Украине.
Первого июня стало известно, что на Осмаева было совершено покушение. Нападавший несколько раз выстрелил в мужчину и его жену.
"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов", — рассказали тогда в пресс-службе полиции.
На месте преступления позднее нашли три пистолета: два Макарова и австрийский "Глок". Во время стрельбы жена Осмаева ранила нападавшего.
"Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину взамен старенького ПМ (пистолета Макарова. — Прим. ред.) новеньким Glock-43", — написал Аваков на своей странице в Facebook.
Покушения на Путина
Покушения на жизнь Владимира Путина стали одной из тем фильма американского режиссера Оливера Стоуна. В интервью президент рассказал, что доверяет своей Службе безопасности.
"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал Путин.
"Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50", — отметил режиссер.
В ответ на это Путин заявил, что обсуждал этот вопрос с Кастро.
"Он мне сказал: "Знаешь, почему я жив"? Я спросил, почему. "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично", — пояснил Путин.