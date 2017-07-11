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Общество

"Не желал зла": готовивший покушение на Путина попросил о помиловании

11:0311.07.2017
(обновлено: 11:21 11.07.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИлья Пьянзин. Архивное фотоИлья Пьянзин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, которого осудили в России в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина, попросил президента о помиловании. Документы с прошением уже направлены в комиссию при губернаторе Самарской области, сообщает "Коммерсант".

Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном
© AP Photo / Peter Dejong
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Илья Пьянзин был задержан в начале 2012 года. Раскрыть экстремистскую группу, в которую также входили уроженцы Чечни Руслан Мадаев и Адам Осмаев, удалось после взрыва в одной из квартир в Одессе.

Мадаев тогда погиб, а Пьянзин рассказал сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Позднее Илья Пьянзин получил десять лет лишения свободы. Наказание он отбывает в одной из колоний строгого режима Самарской области.

"Глупое и немотивированное преступление"

В своем прошении о помиловании Пьянзин отметил, что не желал зла Владимиру Путину и стал участником заговора случайно.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Свое участие в подготовке покушения на политика мужчина объяснил тем, что попал под влияние своих приятелей, которые использовали его "втемную". По словам заключенного, он понял, что затевают подельники, отступать было поздно.

"Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении", говорится в ходатайстве.

По словам Пьянзина, он начал следить за работой Путина, только оказавшись в колонии. Заключенный отметил, в частности, что поддерживает политику президента в Сирии.

"Все беды этой страны возникли из-за агрессивной политики США, которые пытаются снизить растущее влияние России в мире и приблизить силы НАТО к ее границам", — отметил мужчина.

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Он также сообщил, что работает в колонии закройщиком одежды и передал несколько своих месячных зарплат в фонд помощи детям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Супруга заключенного рассказала, что дважды пыталась обратиться в Путину по время "прямых линий".

"Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной", — рассказала Марина Пьянзина "Коммерсанту".

Судьба Адама Осмаева

Вид на Киев
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Очередное покушение в Киеве: почему опять Украина?
В 2013 году украинские силовики задержали и Адама Осмаева. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел, однако позднее прокуратура исключила из его дела две статьи, связанные с его участием в террористической организацией и в подготовке к покушению. В результате в материалах фигурировали лишь три обвинения: незаконное изготовление взрывчатых веществ, пересечение границы по поддельным документам и повреждение имущества по неосторожности.

В ноябре 2015 года украинский суд признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание. После этого мужчина остался жить на Украине.

Первого июня стало известно, что на Осмаева было совершено покушение. Нападавший несколько раз выстрелил в мужчину и его жену.

"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов", — рассказали тогда в пресс-службе полиции.

На месте преступления позднее нашли три пистолета: два Макарова и австрийский "Глок". Во время стрельбы жена Осмаева ранила нападавшего.

Антон Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский политик узнал в стрелявшем в Осмаева иностранного журналиста
Восьмого июня Адама Осмаева выписали из больницы. Кроме того, жена мужчины получила награду от главы украинского МВД Арсена Авакова.

"Был рад наградить бойца полицейского добробата Амину взамен старенького ПМ (пистолета Макарова. — Прим. ред.) новеньким Glock-43", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Покушения на Путина

Покушения на жизнь Владимира Путина стали одной из тем фильма американского режиссера Оливера Стоуна. В интервью президент рассказал, что доверяет своей Службе безопасности.

"Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности делают свою, до сих пор у них это все неплохо получалось", — сказал Путин.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 19 июня 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Рогозин: ни один агрессор не рискнет развязать войну против России
Стоун заявил, что ему известно о пяти попытках покушения на российского лидера.

"Конечно, это не столько, сколько было на Кастро, с которым я также беседовал. Я думаю, он сталкивался с этим раз 50", — отметил режиссер.

В ответ на это Путин заявил, что обсуждал этот вопрос с Кастро.

"Он мне сказал: "Знаешь, почему я жив"? Я спросил, почему. "Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично", — пояснил Путин.

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