В Москве перекрыли участки Театральной аллеи и Ленинградского проспекта

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Участки Театральной и Московской аллей, а также Ленинградского проспекта в Москве перекрыты до конца года в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК), сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.