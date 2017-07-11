В Москве перекрыли участки Театральной аллеи и Ленинградского проспекта

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Участки Театральной и Московской аллей, а также Ленинградского проспекта в Москве перекрыты до конца года в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура (ТПК), сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По данным портала, до 31 декабря перекрыты Театральная аллея от Петровско-Разумовской аллеи до Московской и Московская аллея от дома 36, корпуса 5 до дома 36, корпуса 51. Кроме того, на Ленинградском проспекте от дома 33а до дома 35 ограничено движение по одной полосе.

Общая длина ТПК составит 61 километр, на нем разместится 28 станций. Запланировано 17 пересечений с радиальными линиями метро, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог и 2 пересечения с Московской кольцевой железной дорогой. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы пересесть на соседнюю ветку или другой вид транспорта. В результате горожане сэкономят от 20 минут до получаса.