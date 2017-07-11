В Москве более двух тысяч люков на дорогах заменят до октября

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Более двух тысяч люков планируется заменить в Москве до октября этого года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на ГБУ "Автомобильные дороги".

"Люки делают из высокопрочного чугуна. Они выдерживают динамическую нагрузку до 40 тонн. ГБУ "Автомобильные дороги" закупит более двух тысяч таких люков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что люки соответствуют всем нормативным требованиям к материалам и изделиям, которые применяются при ремонте и строительстве дорог. По данным портала, их укладывают на одном уровне с проезжей частью или тротуаром в соответствии с уклонами, которые обеспечивают водоотвод.

В рамках ежегодного ремонта улично-дорожной сети в городе также ремонтируют горловины и люки колодцев, устанавливают опорные плиты и меняют чугунное оборудование, уточняется в сообщении.