КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли себе зарплату вдвое, сообщил РИА Новости источник в региональном парламенте.

По его словам, соответствующий законопроект принят депутатами и уже подписан главой региона.

"Решение о повышении вознаграждения депутатам принято. Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать", — сказал собеседник агентства.

Один из депутатов сообщил, что в первоначальном виде проект закона не предполагал повышения зарплаты депутатам, однако прямо перед сессией были внесены изменения. По его словам, многие голосовали за документ, который видели до сессии, не зная об изменениях. Депутат также рассказал, что инициатором изменений стала группа парламентариев из "Единой России".

Ведущий одной из красноярских телекомпаний ранее в эфире утренней программы поздравил депутатов с повышением зарплаты и поаплодировал им вместе с коллегами.