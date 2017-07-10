Собянин: пострадавшим при пожаре в ТЦ "РИО" оказывают необходимую помощь

Сотрудник противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

Сотрудник противопожарной службы во время тушения пожара в здании торгового центра РИО на Дмитровском шоссе в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пострадавшим в результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве оказывается вся необходимая помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавшим в результате пожара в ТЦ "РИО" оказывается вся необходимая помощь. Желаю им скорейшего выздоровления — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 июля 2017 г.

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Ранее сообщалось, что посетителей и персонал торгового центра "РИО" на Дмитровском шоссе эвакуируют после возникшего задымления. Заммэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что были госпитализированы 14 человек, четверо из которых — в тяжелом состоянии. В настоящий момент они доставлены в медучреждения вертолетами. Пожар потушен.