МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что нельзя допускать в России случаев, когда приемные семьи набирают десяток детей, имитируют счастливую семейную жизнь и получают "прибыль" от государства.
По словам Петренко, председатель СК России констатировал, что значительный рост числа детей, переданных в приемные семьи, в целом свидетельствует об активной деятельности органов власти по обеспечению права ребенка жить и воспитываться в семье. Однако качество жизни детей в таких семьях, по его словам, не всегда находится на должном уровне.
Он напомнил о негативной практике, когда опекуны набирают десяток детей, имитируют счастливую семейную жизнь по расписанию, чтобы получать "прибыль" от государства, и констатировал, что "не во всех случаях применяется индивидуальный подход к решению вопроса о передаче ребенка под опеку или в приемную семью".
Председатель СК подчеркнул, что государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей.
"Нельзя допустить, чтобы такие дети попадали в семьи, в которых они могут подвергнуться насилию со стороны лиц, которые должны были заменить им родителей", — отметил Бастрыкин.
"Однако на практике такой порядок установлен не во всех субъектах, поскольку единая централизованная система органов опеки и попечительства во главе с полномочным органом исполнительной власти на федеральном уровне в настоящее время отсутствует" — пояснил председатель СК.