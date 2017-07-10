МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что нельзя допускать в России случаев, когда приемные семьи набирают десяток детей, имитируют счастливую семейную жизнь и получают "прибыль" от государства.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, вопрос предупреждения преступлений в отношении детей обсудили в понедельник на совещании в ведомстве. На нем присутствовали представители профильным министерствам и ведомств, а также уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По словам Петренко, председатель СК России констатировал, что значительный рост числа детей, переданных в приемные семьи, в целом свидетельствует об активной деятельности органов власти по обеспечению права ребенка жить и воспитываться в семье. Однако качество жизни детей в таких семьях, по его словам, не всегда находится на должном уровне.

Он напомнил о негативной практике, когда опекуны набирают десяток детей, имитируют счастливую семейную жизнь по расписанию, чтобы получать "прибыль" от государства, и констатировал, что "не во всех случаях применяется индивидуальный подход к решению вопроса о передаче ребенка под опеку или в приемную семью".

В качестве примера Бастрыкин привел последний резонансный случай в Хабаровском крае, где расследуется уголовное дело в отношении многодетного отца и одновременно опекуна шести детей по факту совершения им преступлений против половой неприкосновенности опекаемых девочек.

Председатель СК подчеркнул, что государство взяло на себя обязанность заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей.

"Нельзя допустить, чтобы такие дети попадали в семьи, в которых они могут подвергнуться насилию со стороны лиц, которые должны были заменить им родителей", — отметил Бастрыкин.

Он также затронул вопрос, связанный с требованиями к таким лицам, пояснив, что обязанность провести подготовку кандидатов в опекуны детям осуществляют непосредственно органы опеки и попечительства, а также образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги. При этом, по словам Бастрыкина, орган опеки и попечительства должен установить порядок контроля за тем, как эти организации реализуют делегированные полномочия, утвердив его соответствующим актом.

"Однако на практике такой порядок установлен не во всех субъектах, поскольку единая централизованная система органов опеки и попечительства во главе с полномочным органом исполнительной власти на федеральном уровне в настоящее время отсутствует" — пояснил председатель СК.