Мень предложил создавать в регионах реестры обманутых дольщиков

МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. Отдельные реестры обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство апартаментов, необходимо создавать в российских регионах, сообщил в ходе совещания в Госдуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Я бы порекомендовал субъектам, где есть такие проблемы, сделать свои реестры. Пусть они будут носить не 100-процентно официальный характер, но такой реестр нужно сделать. Я думаю, что такие проблемы есть в нескольких субъектах. С ними надо отдельно работать и отдельно решать эту проблему", — сказал Мень.

Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, проблема дольщиков, вложившихся в строительство апартаментов, стоит в нескольких регионах — в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

"В реестр включаются только жилые помещения, включать в реестр дольщиков нужно, но надо комплексно подойти к этому вопросу", — считает Стасишин.