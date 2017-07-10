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Общество

Деньги нашлись: работникам завода в Нижнем Тагиле выплачивают зарплату

Сюжет:
Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (15)
18:4610.07.2017
(обновлено: 18:47 10.07.2017)
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CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat / Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фотоНижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Собственники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на долги по зарплате, внесли деньги после вмешательства президента, местных властей и Генпрокуратуры, сообщил глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов.

Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии Международной промышленной выставки Иннопром. 9 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин: надо разобраться с "борзотой" руководства завода в Нижнем Тагиле

Как сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, долги по зарплате выплачены уже примерно 65 сотрудникам.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал в воскресенье сам Путин в ходе встречи с врио главы региона Евгением Куйвашевым.

Разобраться с "борзотой" и хамством

Жалоба от работников завода поступила в ходе прямой линии с президентом. В воскресенье глава государства передал жалобу Куйвашеву, а Генпрокуратуру попросил разобраться с "борзотой" и хамством руководства завода.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директором завода из Нижнего Тагила занимается прокуратура, заявил Куйвашев

Долги завода перед работниками образовались не за один день. По информации местных властей, фактически производство было прекращено в 2016 году, и некоторые работники завода уволились в 2016 как раз из-за того, что не получали зарплату.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, на прошлой неделе завод был признан банкротом с открытием конкурсного производства. Долг по зарплате образовался в августе 2016 года, ситуация была взята на контроль прокурорами. К моменту открытия процедуры банкротства долги перед 195 работниками достигли 10 миллионов 224 тысяч рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13 миллионов 382 тысяч рублей.

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли руководство завода в Нижнем Тагиле

Долги были частично погашены после внесения прокурорских представлений руководству завода в августе 2016 года и в марте 2017 года. Кроме того, в августе 2016 года предприятие было оштрафовано по итогам рассмотрения административного дела по статье "нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".

Также прокуроры добились назначения штрафа для граждан, последовательно занимавших должности директоров предприятия. Всего прокуратура за 2016-2017 годы направила в суд свыше 80 заявлений о взыскании более 5 миллионов 616 тысяч рублей долга по зарплате.

Копили долго, платили быстро

В понедельник собственники завода быстро нашли деньги. Как сообщил РИА Новости директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов, врио губернатора отправил в Нижний Тагил профильных министров, которые совместно с прокуратурой за несколько часов нашли выход из ситуации.

Работа судебных приставов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В работе приставов нашли нарушения после проверки на нижнетагильском заводе

"В настоящее время собственник сумел собрать сумму в объеме, превышающем необходимый размер подтвержденных выплат… Уверен, если бы не вмешательство президента, собственник еще долго не смог бы решить имеющуюся проблему", — сказал Иванов. Он добавил, что также в целях стопроцентного погашения долгов ведется составление единого списка рабочих, не получавших зарплату.

"Началась процедура гашения. Деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения", — подтвердил глава администрации Носов. По его словам, теперь выплата долгов – дело техники. При слаженной технической работе отделения Сбербанка в Челябинске, где находится один акционер, и в Нижнем Тагиле, где находится другой акционер, деньги будут поступать на счета.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Более 60 рабочих завода в Нижнем Тагиле получили долги по зарплате

"Также собственники будут готовить оставшуюся часть суммы для выплаты второй половине работников. Им будут платить по мере поступления от них заявок", — добавил Носов.

Информацию о начале выплаты долгов подтвердили в Генпрокуратуре. "Сегодня в результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО "НТЗТИ", удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 миллиона рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс", — сказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Как отметила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, сотрудники правоохранительных органов начали работу на заводе в 7.00. "Проведено совещание, на которое был приглашен представитель собственника. В Сбербанке на специальный счет он внес 2 миллиона рублей. Эти деньги зачисляются на счета работников завода", — сказала Канатова.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
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Позднее старший помощник прокурора сообщила, что долги по зарплате выплачены примерно 65 рабочим завода теплоизоляционных изделий.

"На текущий момент примерно 65 рабочим выплатили долги по зарплате на сумму более 5,3 миллиона рублей. Остаются еще девять исполнительных листов. По ним либо пока не удалось дозвониться гражданам, реквизиты которых неизвестны, либо дозвониться удалось, но люди находятся за городом и обещают приехать завтра. Сейчас идет совещание. Решается вопрос о выплатах остальным работникам", — отметила она.

Банкротство и уголовные дела

О ситуации с долгами на заводе было известно и раньше. По информации СУСК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад. Первое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия с апреля 2016 по январь 2017 года — 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей.

Машина СК у жилого дома на северо-востоке Москвы. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"
СКР разберется с расследованием дела о невыплате зарплаты в Нижнем Тагиле

Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около 4 миллионов рублей). Материалы первого дела накануне истребовал для проверки центральный аппарат СК.

В понедельник стало известно о том, что три уголовных дела, имеющие отношение к Нижнетагильскому заводу, объединены в одно производство. "Расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств", — уточнили в региональном СУСКР.

Между тем, как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело, возбужденное по факту невыплаты зарплаты, истребовано для проверки в центральный аппарат Следственного комитета.

Владимир Путин на открытии Международной промышленной выставки Иннопром. 9 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности", — отметила Петренко.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.

Как сообщил журналистам врио губернатора Куйвашев, к середине дня понедельника, никаких ограничительных мер в отношении директора завода из Нижнего Тагила не предпринято.

Нарушение в работе приставов

Надзорное ведомство нашло нарушения не только в работе дирекции завода, но и в деятельности судебных приставов. 

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / quetzalcoat /
На нижнетагильском заводе начали выплачивать зарплату после жалобы Путину

"В прицел прокурорского надзора попала и деятельность территориального отдела Федеральной службы судебных приставов. Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании заработной платы с предприятия в пользу работников, которые послужили основанием для внесения 20 июня 2017 года представления в адрес главного судебного пристава области", — сказал представитель Генпрокуратуры Куренной.

По его словам, в отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка. Исполнение сводного исполнительного производства взято на контроль.

Эффективность губернатора

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в понедельник глава государства продолжил общение с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона, собственно, именно поэтому делился материалами по прямой линии, зная, насколько эффективно и насколько быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора", — заявил Песков.

Он отметил, что глава области достаточно активно стал разбираться с ситуацией на Нижнетагильском заводе. "Президент высоко ценит эту оперативность и эффективность", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Работа по прямой линии продолжается

Ситуация на заводе в Нижнем Тагиле — одна из многих проблем, ставших известными после прямой линии с президентом.

Медицинское оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Мурманские власти выделят 92 миллиона рублей на здравоохранение в Апатитах

Ранее Путин лично приехал к жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, пожаловавшейся на аварийный дом, в котором она живет с семьей. Президент заявил, что местные власти до конца года должны переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии, а также глава государства попросил местные власти разобраться в ситуации с бараками в регионе.

Онкобольная Дарья Старикова из Мурманской области, пожаловавшаяся на проблемы в здравоохранении города Апатиты, сразу после прямой линии была отправлена на лечение в НИИ онкологии имени Герцена, а местным властям было поручено до 1 августа принять меры для оказания доступной медицинской помощи жителям Апатитов.

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