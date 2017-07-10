В Думе не видят смысла ужесточать запрет на показ алкоголя в кино и на ТВ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает непродуктивным дальнейшее ограничение демонстрации алкогольной продукции в фильмах и телеперадачах.

Как сообщила ранее газета "Известия", Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях.

"Отечественное законодательство в сфере рекламы алкогольной и табачной продукции и так сегодня является довольно строгим, эффективно ограждая население от подобного влияния. Это и закон "О рекламе", запрещающий рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах, и закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", налагающий определенные ограничения в демонстрации алкогольной и табачной продукции", — сказал Левин, слова которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, дальнейшее ужесточение законодательства, которое в этой сфере сегодня и так соответствует опыту многих цивилизованных стран, не будет продуктивным. "Говоря о здоровом образе жизни, потенциал его развития необходимо искать не в дополнительных ограничениях, а в финансировании массового, детского спорта, увеличении количества детских и подростковых спортивных секций", — отметил он.

Левин обратил внимание на то, что в настоящее время благодаря эффективной политике государства по формированию здорового образа жизни, пропаганде ценностей здоровья, в РФ стали меньше пить и курить. Согласно данным Роспотребнадзора, распространенность потребления табака среди взрослого населения упала на 39%, по сравнению с 2009 годом средний показатель потребления алкоголя населением России снизился в полтора раза, добавил парламентарий. Ключевую роль в этом сыграла именно пропаганда здорового образа жизни через проведение зимней Олимпиады в Сочи, многочисленных соревнований по самым разным видам спорта, полагает депутат.

"Именно в этом направлении необходимо двигаться и дальше, пропагандируя преимущества отказа от алкоголя и курения через привлечение людей, особенно молодежи, к массовым спортивным мероприятиям, а не пытаться перекраивать киноленты, выискивая там логотипы алкогольной и табачной продукции. В ином случае непонятно, что делать с классическими фильмами наподобие "Иронии судьбы, или с легким паром", где шампанское, которое производится до сих пор, присутствует во многих эпизодах картины. Такая же ситуация касается и многих других фильмов", — заключил он.