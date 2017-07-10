Завод в Нижнем Тагиле готов выплатить долги рабочим, заявили власти области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Собственники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий собрали средства, превышающие сумму задолженности по выплате долгов по зарплате, сообщил в понедельник РИА Новости директор департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

Ранее о поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллионов рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"Во исполнение поручения президента губернатор Евгений Куйвашев отправил в Тагил профильных министров, которые совместно с прокуратурой за несколько часов нашли выход из ситуации. В настоящее время собственник сумел собрать сумму в объеме, превышающем необходимый размер подтвержденных выплат. Также в целях стопроцентного погашения долгов ведется составление единого списка рабочих, не получавших зарплату", — сказал Иванов.

Он пояснил, что фактически производство было прекращено в 2016 году, и многие работники ушли по собственному желанию из-за невыплаты денег. "Эти люди тоже будут включены в перечень. В данный момент, деньги перечисляются работникам завода, имеющим карточные счета. Но и остальным долг выплатят оперативно. Уверен, если бы не вмешательство президента, собственник еще долго не смог бы решить имеющуюся проблему", — добавил Иванов.

По информации СУ СК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела. Первое было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям "сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов" (на сумму порядка четырех миллионов рублей) и "мошенничество" (еще около четырех миллионов рублей). Материалы первого дела накануне истребовал для проверки центральный аппарат СКР.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.