Матвиенко предложила альтернативу студенческим общежитиям

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с членами Палаты молодых законодателей предложила заменить студенческие общежития молодежными кооперативами или другими формами предоставления жилья.

"Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что (жилплощадь) общежития нельзя приватизировать, в общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может (жилье) продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", — привела пример Матвиенко на встрече в понедельник.

Сенатор предложила отказаться от общежитий в нынешнем виде, однако идею частных общежитий парламентарий также не поддержала. По ее словам, есть много других вариантов: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она подчеркнула, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а сами жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату.

"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", — сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, частный сектор уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем. Государство могло бы участвовать в таких проектах и помогать молодежи снимать жилье в таких домах по доступной цене. Также можно возродить советскую практику молодежных кооперативов, давать беспроцентные займы, снимая часть оплаты после рождения детей, считает сенатор.