Синоптики опровергли сообщения о штормовом предупреждении в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Порывы ветра в Москве в понедельник могут доходить до 16 метров в секунду, такие погодные условия считаются неблагоприятными для столичного региона, однако не представляют опасности, поэтому штормового предупреждения не требуется, сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.

Ранее появилась информация, что в столичном регионе синоптики якобы объявили штормовое предупреждение из-за того, что порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

"Штормовое предупреждение — это только тогда, когда скорость ветра в порывах превышает 22-25 метров в секунду. Такого ветра не ожидается… Мы ожидаем, что порывы ветра могут достигать 12-16 метров в секунду. Об этом уведомлены городские и хозяйственные службы. С точки зрения обеспечения жизнедеятельности города такие порывы ветра не представляют опасности. Это не штормовое предупреждение", — сказал собеседник агентства.

В московском метеобюро также отметили, что они ранее выпустили уведомление "о неблагоприятных явлениях погоды". "Неблагоприятные явления погоды для Москвы — это когда скорость ветра превышает 12 метров в секунду", — пояснили синоптики.

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