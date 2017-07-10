Песков опроверг информацию о наличии у Путина мотоцикла

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет в личном пользовании мотоцикла и не ездит на таком виде транспорта, хотя, действительно, пробовал сесть на мотоцикл Kawasaki, имеющийся в Батальоне особого назначения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент, осматривая экспозицию выставки "Иннопром-2017", посетил стенд производителей мотоциклов Mitsubishi, где ему рассказали, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости. "У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить", — сообщил при этом Путин.

"Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Mitsubishi, он говорил про мотоцикл Kawasaki, на стенде у японской компании-производителя Kawasaki. Там, действительно, стояли образцы техники. Он, действительно, сказал: что у меня есть такой мотоцикл, но я на нем не езжу. Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале гаража службы назначения БОН так называемого. И в свое время пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть", — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что в СМИ перепутали компании-производители.

"Конечно. Это, вы знаете, это такая "полуфейк-ньюз". В личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, и не ездит он на мотоцикле. Но пробовал на мотоцикле такой марки он, действительно, прокатиться", — добавил Песков.