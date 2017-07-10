Песков опроверг информацию о наличии у Путина мотоцикла

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин не имеет в личном пользовании мотоцикла и не ездит на таком виде транспорта, хотя, действительно, пробовал сесть на мотоцикл Kawasaki, имеющийся в Батальоне особого назначения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Mitsubishi, он говорил про мотоцикл Kawasaki, на стенде у японской компании-производителя Kawasaki. Там, действительно, стояли образцы техники. Он, действительно, сказал: что у меня есть такой мотоцикл, но я на нем не езжу. Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале гаража службы назначения БОН так называемого. И в свое время пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть", — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, отвечая на вопрос журналистов, что в СМИ перепутали компании-производители.
"Конечно. Это, вы знаете, это такая "полуфейк-ньюз". В личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет, и не ездит он на мотоцикле. Но пробовал на мотоцикле такой марки он, действительно, прокатиться", — добавил Песков.