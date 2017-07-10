МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с высшими органами государственной власти субъектов РФ принять меры по недопущению нецелевого использования средств региональных дорожных фондов, сообщается на сайте Кремля.
Доклад по данному поручению необходимо представить до 1 ноября 2017 года, далее – раз в полугодие. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов.
Ранее по итогам "прямой линии", прошедшей 15 июня, Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами РФ средств от акцизов на бензин. До этого Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать такой вопрос с перераспределением топливных акцизов в пользу регионов.