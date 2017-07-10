МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с высшими органами государственной власти субъектов РФ принять меры по недопущению нецелевого использования средств региональных дорожных фондов, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами государственной власти субъектов РФ, прежде всего республики Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов", — говорится в перечне поручений.

Доклад по данному поручению необходимо представить до 1 ноября 2017 года, далее – раз в полугодие. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица регионов.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 22 июня 2017 года.

Ранее по итогам "прямой линии", прошедшей 15 июня, Путин поручил правительству дополнительно рассмотреть вопрос об увеличении объема бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов за счет перераспределения между бюджетами РФ средств от акцизов на бензин. До этого Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проработать такой вопрос с перераспределением топливных акцизов в пользу регионов.