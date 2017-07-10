Прощание с Носиком cостоится во вторник в Центральном доме литераторов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прощание с медиаменеджером и известным блогером Антоном Носиком состоится во вторник в 11 утра в Центральном доме литераторов, сообщил член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в своем Twitter.

"Прощание завтра в 11 утра, в Центральном Доме Литератора на Большой Никитской, 53. Похороны на Востряковском в 14-00", — написал он.

Ранее сообщалось, что Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.