В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на заводе в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Роструд ранее неоднократно привлекал к ответственности руководство "Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий", на котором отказывались платить рабочим зарплату, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

"Федеральная служба по труду и занятости ранее провела ряд проверок в целях восстановления трудовых прав работников ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий… Еще в прошлом году на предприятии была выявлена задолженность перед 209 работниками. Директор завода и юридическое лицо были привлечены к административной ответственности. Роструд также направил в следственные органы материалы контрольно-надзорных мероприятий, на основании которых было возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Роструда, по результатам принятых мер ранее выявленная задолженность была частично погашена.

"Работникам были выплачены 5 миллионов 695,5 тысяч рублей. Вместе с тем проверка, проведенная в текущем году, показала, что работодатель не в полной мере оплатил труд 87 сотрудников. Он был вновь оштрафован. В настоящее время на предприятии введено конкурсное производство", — сообщили в Роструде.

По информации СУСК РФ по Свердловской области, Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий касаются три уголовных дела, возбужденных некоторое время назад.

Кроме того, арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении данного завода, признал предприятие банкротом и открыл там конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 6 января 2018 года.