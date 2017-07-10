12 июля в Москве пройдет образовательный опен-эйр MuStEd Fest

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. 12 июля во внутреннем дворе Московского городского педагогического университета пройдет летний образовательный опен-эйр MuStEd Fest, сообщает mos.ru. MuStEd Fest — фестиваль музыки, стрит-арта и популярных лекций. На мероприятие приглашают абитуриентов, студентов, преподавателей и всех, кому интересна образовательная тематика.

Посетители фестиваля увидят, как художники креативного агентства изображают "учителей-супергероев", послушают короткие лекции о великих педагогах прошлого, встретятся с Игорем Реморенко, ректором МГПУ, одним из ведущих экспертов в сфере образования, а также смогут принять участие в конкурсах и получить призы и подарки.