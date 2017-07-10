В районе ЗИЛа построят новый мост через Москву-реку

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В 2017 году в южной части территории завода имени Лихачева начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки, сообщает mos.ru.

Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, помимо моста планируется построить пешеходные переходы, отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта, здание конечной станции и западный выход ТПУ "ЗИЛ" на МЦК. Также будет обустроена набережная Москвы-реки.

"Работы на объекте уже ведутся. Всего предстоит построить 31 километр дорог, два искусственных сооружения — путепровод через МЦК и мост через Нагатинский затон, а также восемь внеуличных пешеходных переходов", — отметил он.