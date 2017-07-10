Эксперты нашли опасный контент в интернет-сообществах футбольных фанатов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ) России сенатор Виктор Озеров направил запрос в силовые ведомства с просьбой дать правовую оценку размещаемой сообществами футбольных фанатов в интернете информации, в которой, по мнению экспертов организации, содержится потенциально опасный контент.

Ранее Озеров сообщил РИА Новости, что эксперты координационного совета НСБ будут мониторить фанатские интернет-сообщества в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, в том числе на предмет подготовки противоправных действий.

"Скажем прямо, что есть люди и сообщества, целенаправленно продвигающие околонацистскую идеологию, провоцирующие агрессивное и опасное для окружающих поведение, неуважительное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Есть примеры и продажи оружия и наркотических средств, с использованием возможностей закрытых сообществ. По нашему мнению, подобные данные должны оперативно отрабатываться, а противоправная деятельность пресекаться до совершения преступления", — сказал сенатор агентству.

Он заявил, что вмешательство при этом "должно быть хирургически точным, не затрагивающим права законопослушных болельщиков".

Также специалисты отметили, что в так называемой околофутбольной среде также фигурируют теги и лозунги, которые активно использовались различными националистическими организациями. Специалисты отмечают, что лозунги и символика часто встречаются в написании названий фанатских фирм (группировок).

"Здесь необходимо особенно отметить, что наш мониторинг предполагает работу с открытыми данными, мы не посягаем на тайну переписки, свободу совести или политических предпочтений. Нас не интересуют менторские функции, попытки воспитания или изменения аудитории, основная цель — соблюдение действующего законодательства и сохранение общественного порядка", — добавил Озеров.

Он отметил, что мониторинг не является государственной программой, в работе принимают участие представители некоммерческих организаций, вузов, психологи, юристы, медиатехнологи и эксперты по вопросам общественной безопасности.