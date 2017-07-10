СПЧ получил ответы Генпрокуратура и МВД о положении геев в Чечне

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека получил от Генеральной прокуратуры и МВД ответы на свои обращения после сообщений о якобы преследовании представителей ЛГБТ в Чечне, правозащитники и впредь намерены держать эту ситуацию на контроле, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"На наши обращения мы получили ответы из Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел России. Оба ответа носят промежуточный характер, в них указывается, что проводятся проверки, результаты проверок контролируются Генеральной прокуратурой", — сообщил Федотов, отвечая на вопрос о том, получил ли СПЧ ответы на свои запросы после сообщений о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

"Совет намерен и впредь держать на контроле данную ситуацию. В то же время мы обращаем внимание на то, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на встрече со мной заявил, что готов оказать все возможное содействие для того, чтобы проверка была проведена максимально полно и объективно", — подчеркнул глава СПЧ.

Федотов встретился с главой Чечни в мае в ходе рабочей поездки в Грозный. Как сообщил глава совета по итогам беседы, Кадыров выразил готовность оказывать любую необходимую помощь следствию в тщательной проверке сообщений о преследованиях представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила промежуточный ответ от Следственного комитета по сообщениям "Новой газеты" о якобы преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В нем сообщается, что не были установлены факты, подтверждающие насильственные действия, в связи с отсутствием конкретных данных по этим гражданам. Вместе с тем, отмечала омбудсмен, проверка на этом не считается законченной, поскольку в ее запросе также содержатся фамилии якобы погибших людей; правозащитница проинформировала, что попросит конкретизировать данные по этим гражданам, речь идет о более чем двух десятках людей.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.