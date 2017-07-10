Самыми популярными писателями у детей остаются Чуковский и Барто

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Советские писатели Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков и Самуил Маршак остаются самыми популярными детскими авторами в России, заявила в понедельник директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

"В рейтинге 10 самых читаемых, издаваемых и продаваемых книг в России сегодня находятся Чуковский, Маршак, Михалков, Барто", — сказала Веденяпина на третьем всероссийском форуме Ассоциации организаций по защите семьи в Москве.

По ее словам, из современных отечественных писателей в этот список входят Андрей Усачев и Владимир Степанов.