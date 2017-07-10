В России начали производить анестетик из списка жизненно важных препаратов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России начался выпуск мезатона — анестетика, входящего в список жизненно важных препаратов, сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

В 2016 году СМИ сообщали, что украинский производитель прекратил поставлять в Россию мезатон, потребовав повысить закупочную цену. Препарат массово используется реаниматологами, анестезиологами и акушерами для местного и общего наркоза, особенно часто применяется при травмах, ранениях, острой недостаточности кровообращения.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что с июля 2017 года ОАО "Дальхимфарм" приступило к выпуску препарата "Мезатон, раствор для инъекций", — говорится в сообщении ведомства.