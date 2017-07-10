В работе приставов нашли нарушения после проверки на нижнетагильском заводе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прокуроры выявили нарушения в работе приставов Свердловской области в связи с ситуацией с зарплатами на заводе в Нижнем Тагиле, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, в отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка. Исполнение сводного исполнительного производства взято на контроль.
Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье.
Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.