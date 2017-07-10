В работе приставов нашли нарушения после проверки на нижнетагильском заводе

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (9)

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прокуроры выявили нарушения в работе приставов Свердловской области в связи с ситуацией с зарплатами на заводе в Нижнем Тагиле, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"В прицел прокурорского надзора попала и деятельность территориального отдела Федеральной службы судебных приставов. Были выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных решений о взыскании заработной платы с предприятия в пользу работников, которые послужили основанием для внесения 20 июня 2017 года представления в адрес главного судебного пристава области", — сказал Куренной.

По его словам, в отношении должностных лиц ведомства организована служебная проверка. Исполнение сводного исполнительного производства взято на контроль.

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье.

В понедельник Куйвашев рассказал представителям СМИ, что власти Свердловской области в настоящее время ищут средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.