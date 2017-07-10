В ночном велопараде в Москве приняли участие 10 тысяч человек

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Свыше десяти тысяч человек приняли участие в Ночном велопараде в Москве, несмотря на непогоду в этот день, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Велопарад состоялся 8 июля в рамках празднования Дня московского транспорта и фестивальной программы Московского урбанистического форума. Мероприятие было организовано проектом по развитию велокультуры Let's bike it! совместно с департаментом транспорта.

"Несмотря на непогоду 8 июля, в Москве в рамках Дня московского транспорта прошел третий Ночной велопарад. В нем приняли участие более 10 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в департаменте, участники заезда проехали около 16 километров, стартовав с Фрунзенской набережной. Скорость движения велоколонны была небольшая — 15 километров в час. Некоторые участники воспользовались прокатными велосипедами, которые в этот день можно было арендовать со скидкой.

Московская сеть городского велопроката пользуется нарастающей популярностью у жителей, отмечают в департаменте транспорта. В этом сезоне пользователи совершили уже около 820 тысяч поездок, что на 80 тысяч больше, чем в прошлом году. В планах городских властей и дальше развивать сеть городского велопроката – как минимум до 2019 года. Сейчас работает уже 380 пунктов, а количество станций проката увеличивается на 50 ежегодно.