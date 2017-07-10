Поезда МЦК перевезли за десять месяцев почти 80 миллионов пассажиров

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл северный вестибюль транспортно-пересадочного узла Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская" и сообщил, что за 10 месяцев с момента запуска МЦК им воспользовались почти 80 миллионов пассажиров.

"Десять месяцев прошло с запуска МЦК, тем не менее, за этот короткий промежуток времени оно вошло прочно в жизнь москвичей – 78 миллионов пассажиров перевезено за это время. Серьезным образом улучшились поперечные связки между округами и районами Москвы", — сообщил Собянин.

По его словам, запуск МЦК разгрузил Кольцевую линию метро и радиальные ветки метро в центральной части, а также пригородные железнодорожные направления.

"Мы продолжаем дальше работать над эффективностью МЦК, и сегодня реализуется три крупных проекта. Первый – это интеграция пяти станций метрополитена (четыре из них строятся, одна – действующая) и восьми направлений пригородных железных дорог. Речь идет о переносе существующих и строительстве новых остановочных пунктов", — рассказал мэр Москвы.

Кроме того, по его словам, продолжается благоустройство территорий вблизи станций МЦК. По словам Собянина, этот проект закончат до конца года, будет обеспечена улучшенная пешеходная доступность и подъезд наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого, по его словам, дорабатываются существующие станции МЦК: одним из примеров стал северный выход станции "Кутузовская", запуск которого улучшит комфортность для пассажиров. Мэр также поблагодарил Российские железные дороги за совместную реализацию проекта МЦК.

Станция МЦК "Кутузовская" имеет два вестибюля по обе стороны Кутузовского проспекта. Южный вестибюль был открыт 10 сентября прошлого года одновременно с запуском пассажирского движения по МЦК. Северный вестибюль принял первых пассажиров в понедельник. Спуск на платформу МЦК из северного вестибюля осуществляется по лестнице шириной два метра, а для подъема используется эскалатор. Для маломобильных граждан установлен лифт.