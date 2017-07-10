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Общество

Поезда МЦК перевезли за десять месяцев почти 80 миллионов пассажиров

12:0310.07.2017
(обновлено: 12:13 10.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновМЦК. Архивное фотоМЦК. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл северный вестибюль транспортно-пересадочного узла Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская" и сообщил, что за 10 месяцев с момента запуска МЦК им воспользовались почти 80 миллионов пассажиров.

Эскалатор на станции Деловой центр Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Московские власти рассказали о следующем этапе развития МЦК
"Десять месяцев прошло с запуска МЦК, тем не менее, за этот короткий промежуток времени оно вошло прочно в жизнь москвичей – 78 миллионов пассажиров перевезено за это время. Серьезным образом улучшились поперечные связки между округами и районами Москвы", — сообщил Собянин.

По его словам, запуск МЦК разгрузил Кольцевую линию метро и радиальные ветки метро в центральной части, а также пригородные железнодорожные направления.

"Мы продолжаем дальше работать над эффективностью МЦК, и сегодня реализуется три крупных проекта. Первый – это интеграция пяти станций метрополитена (четыре из них строятся, одна – действующая) и восьми направлений пригородных железных дорог. Речь идет о переносе существующих и строительстве новых остановочных пунктов", — рассказал мэр Москвы.

Пассажиры на станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МЦК сделают более удобным для велосипедистов
Кроме того, по его словам, продолжается благоустройство территорий вблизи станций МЦК. По словам Собянина, этот проект закончат до конца года, будет обеспечена улучшенная пешеходная доступность и подъезд наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого, по его словам, дорабатываются существующие станции МЦК: одним из примеров стал северный выход станции "Кутузовская", запуск которого улучшит комфортность для пассажиров. Мэр также поблагодарил Российские железные дороги за совместную реализацию проекта МЦК.

Станция МЦК "Кутузовская" имеет два вестибюля по обе стороны Кутузовского проспекта. Южный вестибюль был открыт 10 сентября прошлого года одновременно с запуском пассажирского движения по МЦК. Северный вестибюль принял первых пассажиров в понедельник. Спуск на платформу МЦК из северного вестибюля осуществляется по лестнице шириной два метра, а для подъема используется эскалатор. Для маломобильных граждан установлен лифт.

Бесшумно и быстро: открылось Московское центральное кольцо
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКак обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.Пассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПо кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.Вид на железнодорожные пути Московского центрального кольца из кабины машиниста электропоезда Ласточка
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкС новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию транспортного МЦК в День города Москвы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию транспортного МЦК в День города Москвы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.Пассажиры на станции Лужники Московского центрального кольца
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТрехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.Трехметровая буква М у входа в транспортно-пересадочный узел Лужники Московского центрального кольца в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.Электропоезд у транспортно-пересадочного узла Лужники Московского центрального кольца в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПо словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.Сотрудник в электропоезде на Московском центральном кольце в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.
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