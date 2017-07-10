Поезда МЦК перевезли за десять месяцев почти 80 миллионов пассажиров
12:0310.07.2017
(обновлено: 12:13 10.07.2017)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл северный вестибюль транспортно-пересадочного узла Московского центрального кольца (МЦК) "Кутузовская" и сообщил, что за 10 месяцев с момента запуска МЦК им воспользовались почти 80 миллионов пассажиров.
"Десять месяцев прошло с запуска МЦК, тем не менее, за этот короткий промежуток времени оно вошло прочно в жизнь москвичей – 78 миллионов пассажиров перевезено за это время. Серьезным образом улучшились поперечные связки между округами и районами Москвы", — сообщил Собянин.
По его словам, запуск МЦК разгрузил Кольцевую линию метро и радиальные ветки метро в центральной части, а также пригородные железнодорожные направления.
"Мы продолжаем дальше работать над эффективностью МЦК, и сегодня реализуется три крупных проекта. Первый – это интеграция пяти станций метрополитена (четыре из них строятся, одна – действующая) и восьми направлений пригородных железных дорог. Речь идет о переносе существующих и строительстве новых остановочных пунктов", — рассказал мэр Москвы.
Кроме того, по его словам, продолжается благоустройство территорий вблизи станций МЦК. По словам Собянина, этот проект закончат до конца года, будет обеспечена улучшенная пешеходная доступность и подъезд наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого, по его словам, дорабатываются существующие станции МЦК: одним из примеров стал северный выход станции "Кутузовская", запуск которого улучшит комфортность для пассажиров. Мэр также поблагодарил Российские железные дороги за совместную реализацию проекта МЦК.
Станция МЦК "Кутузовская" имеет два вестибюля по обе стороны Кутузовского проспекта. Южный вестибюль был открыт 10 сентября прошлого года одновременно с запуском пассажирского движения по МЦК. Северный вестибюль принял первых пассажиров в понедельник. Спуск на платформу МЦК из северного вестибюля осуществляется по лестнице шириной два метра, а для подъема используется эскалатор. Для маломобильных граждан установлен лифт.
Как обещают власти Москвы, на пересадку потребуются считанные минуты. На 11 станциях МЦК для этого не надо будет выходить на улицу, а на 17 станциях сделают надземные стеклянные переходы.
Мэрия обещает пассажирам бесплатный проезд на протяжении первого месяца работы кольца.
По кольцу будут курсировать 100 пар поездов "Ласточка". В часы пик интервал движения не превысит шести минут, в остальное время – 11-15 минут. Проехать все кольцо получится за час с четвертью. Планируется, что к 2025 году МЦК будет перевозить до 300 миллионов человек в год.
С новым маршрутом ознакомился президент России Владимир Путин. Компанию ему составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов.
В беседе со столичным градоначальником Путин отметил бесшумность новых поездов при достаточно быстрой скорости. От одной станции до другой поезд домчал президента менее чем за четыре минуты.
Строится и подземное кольцо, которое будет интегрировано и с МЦК, и с радиусом метро. По словам Собянина, это "мегапроект", который дорого стоит, но без него пассажирский транспорт "точно остановится".
Эксперты не ожидают, что пересадочный контур сразу благоприятно повлияет на дорожную ситуацию в столице. По их прогнозам, жителям и бизнесу еще предстоит привыкнуть с проекту, в транспортную систему пересадочное кольцо окончательно войдет не раньше 2020 года.
Трехметровая буква "М" у входа в транспортно-пересадочный узел "Лужники" Московского центрального кольца в Москве.
Аналитики рынка недвижимости полагают, что от появления МЦК в целом выиграют такие районы, как Бескудниковский, Метрогородок, Нижегородский, Коптево, Хорошево-Мневники. Особенно повезет жителям районов Южнопортовый и Печатники, где станция "Волгоградская" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую ветку метро.
По словам координатора "Синих Ведерок" Петра Шкуматова, преимуществом МЦК станет состав "Ласточек", поездов более комфортных, нежели те, что ходят под землей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на церемонии официального запуска пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.