Бумажкой меньше: МВД упростило процесс регистрации автомобилей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России вступил в силу приказ МВД, который упрощает процедуру регистрации транспортных средств. Документ регулирует сразу несколько моментов.
Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. С подобными проблемами часто сталкивались владельцы старых автомобилей, купленных на вторичном рынке.
"При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", — пояснили в ГИБДД.
Требования к сотрудникам ГИБДД
С начала года вступили в силу несколько важных поправок в работе ГИБДД. Так, МВД утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают экзамен на получение водительских прав.
Теперь инструкторы Госавтоинспекции должны быть не только хорошими водителями, но и уметь распознавать и предотвращать возможные риски.
В ведомстве ожидают, что новые требования к экзаменаторам повысят не только профессиональный уровень полицейских и качество приема экзаменов, но и уровень доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.
Европейский стандарт
В апреле также сообщалось, что российские власти задумались над поправками, которые позволят привести ПДД к европейскому стандарту.
15%Давно пора
33.5%Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"
51.5%С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.
"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили РИА Новости в секретариате Шувалова.
Инициативу чиновников о "европеизации" правил дорожного движения поддержали эксперты, которые заявили о необходимости привести ПДД к единообразию.
Новые правила ОСАГО
Изменения коснулись и правил ОСАГО. В конце апреля вступил в силу федеральный закон о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой.
Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта.
Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску — один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления автомобиля на СТО.
Статистика
В апреле ГИБДД опубликовала статистику, согласно которой в 2016 году количество ДТП в России снизилось, как и число их жертв и пострадавших.
При этом чаще всего причиной ДТП становятся плохие дороги — из-за ям, плохой разметки и отсутствия знаков происходит четыре аварии из десяти.
Кроме того, в 2016 году более чем вдвое выросло число ДТП, в которых как одно из обстоятельств были указаны неисправности машин — 5395 случая (+111,3 процента по сравнению с 2015-м).
В 2016 году сотрудники ГИБДД также зафиксировали рост числа "пьяных" аварий. Всего произошло 15 669 (+2,1% от 2015 года) таких ДТП, в которых погибло 4569 (+21,7%) и ранено 21 315 (+0,4%) человек.