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Общество

Бумажкой меньше: МВД упростило процесс регистрации автомобилей

11:4410.07.2017
(обновлено: 11:56 10.07.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фотоВыдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России вступил в силу приказ МВД, который упрощает процедуру регистрации транспортных средств. Документ регулирует сразу несколько моментов.

Автомобильное движение. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Депутат предложил ГИБДД провести эксперимент с пересечением сплошной линии
В частности, владельцы смогут не предъявлять полис ОСАГО при регистрации машин. В пресс-службе ГИБДД РИА Новости пояснили, что сотрудники полиции будут получать необходимые сведения из электронной базы данных.

Приказ также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. С подобными проблемами часто сталкивались владельцы старых автомобилей, купленных на вторичном рынке.

"При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия", — пояснили в ГИБДД.

Водитель такси в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме того, владельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.

Требования к сотрудникам ГИБДД

С начала года вступили в силу несколько важных поправок в работе ГИБДД. Так, МВД утвердило квалификационные требования к сотрудникам, которые принимают экзамен на получение водительских прав.

Теперь инструкторы Госавтоинспекции должны быть не только хорошими водителями, но и уметь распознавать и предотвращать возможные риски.

Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"
Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
"Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения; в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски", — говорится в приказе МВД.

В ведомстве ожидают, что новые требования к экзаменаторам повысят не только профессиональный уровень полицейских и качество приема экзаменов, но и уровень доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

Европейский стандарт

В апреле также сообщалось, что российские власти задумались над поправками, которые позволят привести ПДД к европейскому стандарту.

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    Изменения нужны, но не стоит зацикливаться на "европеизации"

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    С самими правилами нет проблем, есть трудности с их соблюдением
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Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать поправки, которые предусматривают, что на перекрестках с круговым движением приоритет получат автомобилисты, которые двигаются по кругу.

Сейчас ПДД обязывает водителей уступать дорогу тем, кто въезжает на круг, — по принципу помехи справа.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регуляции дорожного движения. Поэтому логично ее правоприменение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", — пояснили РИА Новости в секретариате Шувалова.

Инициативу чиновников о "европеизации" правил дорожного движения поддержали эксперты, которые заявили о необходимости привести ПДД к единообразию.

Новые правила ОСАГО

Изменения коснулись и правил ОСАГО. В конце апреля вступил в силу федеральный закон о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой.

Автострахование
© Fotolia / alexstr
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Деньги можно будет получить, например, в случае полного уничтожения автомобиля или если стоимость ремонта превышает предельную страховую выплату (400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. Также денежное возмещение смогут получить инвалиды первой и второй группы.

Владелец автомобиля будет вправе выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна находиться в пределах 50 километров от места происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта.

Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску — один год. При этом на сам ремонт отводится 30 дней с момента поступления автомобиля на СТО.

Статистика

В апреле ГИБДД опубликовала статистику, согласно которой в 2016 году количество ДТП в России снизилось, как и число их жертв и пострадавших.

Патрульный автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СМИ: полицейским разрешат не выезжать на ДТП даже при разногласиях сторон
Так, например, аварий стало на 10 306 меньше, чем в 2015 году, число погибших сократилось на 2806, а раненых — на 10 057 человек.

При этом чаще всего причиной ДТП становятся плохие дороги — из-за ям, плохой разметки и отсутствия знаков происходит четыре аварии из десяти.

Кроме того, в 2016 году более чем вдвое выросло число ДТП, в которых как одно из обстоятельств были указаны неисправности машин — 5395 случая (+111,3 процента по сравнению с 2015-м).

В 2016 году сотрудники ГИБДД также зафиксировали рост числа "пьяных" аварий. Всего произошло 15 669 (+2,1% от 2015 года) таких ДТП, в которых погибло 4569 (+21,7%) и ранено 21 315 (+0,4%) человек.

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