СМИ: в Госдуме предлагают узаконить публичный отказ от гражданства Украины

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины, для тех, кто не смог получить соответствующую справку, сообщает "Коммерсант".

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Изменения могут внести в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм. Как отмечает издание, поправка нарушает изначальную концепцию документа, который должен регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российское гражданство. Соответствующий законопроект должен быть принят до конца июля.