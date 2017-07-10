В Москве может появиться улица Ильи Глазунова

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Московская городская дума рассмотрит возможность увековечить память ушедшего из жизни художника Ильи Глазунова, если поступит соответствующее предложение, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался 9 июля в Москве от остановки сердца на 88-м году жизни.

"Я считаю, что это один из великих наших современников, поэтому наверняка, когда предложение поступит, мы обязательно рассмотрим возможность увековечения его памяти. Там, где он жил, или вблизи галереи (Картинная галерея Ильи Глазунова – ред.), и с ней это также может быть связано. Но увековечить память этого великого творца мы должны обязательно", — сказал Герасимов.

Председатель комиссии отметил, что пока никаких предложений в городскую думу не поступало.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также Музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин.

Глазунов являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".