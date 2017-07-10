ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий начали выплачивать долги, сообщил РИА Новости глава администрации города Сергей Носов.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой региона Евгением Куйвашевым рассказал о жалобе на директора завода, который отказывается платить рабочим зарплату без личной просьбы главы государства. Президент заявил, что поручит Генпрокуратуре разобраться с "борзотой" и хамством руководства предприятия.

Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих.

"Началась процедура гашения. Деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения (введенной на предприятии). Сегодня, по информации прокуратуры, это должно быть сделано при слаженной технической работе отделения "Сбербанка" в Челябинске, где находится один акционер, и в Нижнем Тагиле, где другой находится акционер. Также собственники будут готовить оставшуюся часть суммы для выплаты второй половине работников. Им будут платить по мере поступления от них заявок", — сказал Носов.

Арбитражный суд Свердловской области 8 июля прекратил процедуру наблюдения в отношении завода, признал его банкротом и открыл на предприятии конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначили на 6 января 2018 года.