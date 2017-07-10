Директором завода из Нижнего Тагила занимается прокуратура, заявил Куйвашев

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (5)

ЕКАТРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Никаких ограничительных мер в отношении директора завода из Нижнего Тагила не предпринято, сообщил журналистам врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона в воскресенье.

"Нет. Пока нет (ограничительных мер — ред.). Сегодня прокуратура занимается им. И, насколько я понимаю, там уголовное дело по факту невыплаты заработной платы", — пояснил Куйвашев журналистам.

Ранее он рассказал представителям СМИ, что власти Свердловской области в настоящее время ищут средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе. По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих.

Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.