Свердловские власти ищут деньги для работников завода в Нижнем Тагиле

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (4)

Президент Владимир Путин и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи. 9 июля 2017

Президент Владимир Путин и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи. 9 июля 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Руководство Свердловской области ищет средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле, работники которого обратились к президенту, сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам Владимир Путин в ходе встречи с главой региона накануне.

"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками", — сообщил Куйвашев журналистам.

По словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты.

"Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил", — сообщил руководитель региона.

По словам руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих.

Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.