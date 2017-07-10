Свердловские власти ищут деньги для работников завода в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Руководство Свердловской области ищет средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле, работники которого обратились к президенту, сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев.
"Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками", — сообщил Куйвашев журналистам.
По словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты.
По словам руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих.
Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на заводе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам завода.