Путин велел выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют самим чинить дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал выяснить, почему жителей Екатеринбурга заставляют платить за ремонт фасадов домов в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года.

В воскресенье глава государства на встрече с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым передал жалобы и обращения граждан, поступившие в ходе "прямой линии".

В своих обращениях жители Екатеринбурга жалуются, что их заставляют за свой счёт ремонтировать фасады домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего чемпионата мира по футболу.

"Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счёт фасады домов. С этим точно надо разобраться", — поручил Путин губернатору.

"Посмотрите, насколько это законно. И с мэром поговорите", — сказал глава государства.

Кроме того, в ходе разговора с Куйвашевым Путин поручил ему разобраться с выходом из строя очистных сооружений, о чем ему также пожаловались жители в ходе "прямой линии".

"Экологи бьют тревогу. Но дело не в экологах. А дело в людях. Надо немедленно с этим разобраться", — подчеркнул президент.