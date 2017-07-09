Губернатор Куйвашев: директора завода, где не платят зарплату, уже ищут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, на которого работники предприятия пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

О поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам Путин в ходе встречи с главой региона.

Президент процитировал письмо рабочих и выразил недоумение, "откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям".

Отвечая на вопросы журналистов после беседы с президентом, Куйвашев сказал, что по его поручению директора завода "уже ищут". При этом он согласился с тем, что данную информацию надо проверять. "Все может быть, надо проверить. Найдем — разберемся", — сказал губернатор.