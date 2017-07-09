Путин: надо разобраться с "борзотой" руководства завода в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросит разобраться Генпрокуратуру с "борзотой" и хамством руководства Нижнетагильского завода, сотрудники которого пожаловались на невыплату зарплаты и некорректное обращение руководства предприятия.

В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии".

"Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не взывать удивление", — заявил Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

"Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат", — отметил глава государства.

Он показал одно из обращений, поступивших в ходе "прямой линии" от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.

"Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит", — сказал Путин.