Министр печати Чечни назвал ложью статью "Новой газеты" о казни 27 человек

ГРОЗНЫЙ, 9 июл — РИА Новости. Информация "Новой газеты" о "казни" 27 человек в январе 2017 года, очередная дезинформация, направленная против Чеченской Республики, заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Новая газета" в воскресенье сообщила, что передала следствию список с именами 20 с лишним жителей Чечни, задержанных с конца декабря 2016 года и, по данным газеты, убитых в январе этого года. Как утверждает издание, люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций в Чечне после преступления 17 декабря 2016 года, когда группа вооруженных людей совершила разбойное нападение на сотрудника полиции и завладела его автомашиной, а потом проникла в дом другого полицейского.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал на своей странице в Instagram, что семь бандитов были уничтожены, четверо задержаны, в том числе трое находятся в больнице с огнестрельными ранениями. В конце декабря Кадыров назвал наглой и гнусной ложью сообщения СМИ об убийстве трех задержанных боевиков, находившихся на лечении в больнице Грозного.

"Это очередная дезинформация, направленная против Чеченской Республики. Я абсолютно уверен в этом", — сказал Умаров.

Он подчеркнул, что материал издания о казни не подкреплён никакими доказательствами и носит политический окрас.