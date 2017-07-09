В МЧС предупредили о грозе, надвигающейся на Москву

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Гроза, порывистый ветер и сильный дождь ожидаются в Москве в ближайший час, такая погода продержится и ночью в понедельник, сообщает столичный главк МЧС.

"По информации синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на вечер 09 июля и ночь 10 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возможны скопления воды и заторы на дорогах, повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций и повал деревьев.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобили следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Также сотрудники МЧС советуют не находиться у водоемов, а водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.