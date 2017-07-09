Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище во вторник

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве во вторник, сообщила РИА Новости в воскресенье дочь художника Вера Глазунова.

Известный советский и российский художник Илья Глазунов скончался минувшей ночью от остановки сердца на 88-м году жизни.

"Отпевание пройдёт в Богоявленском соборе в Елохове в 11 утра. Похоронен отец будет на Новодевичьем кладбище во вторник", — сказала собеседница агентства.

Член академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов — один из самых известных российских художников, живописец, книжный иллюстратор, сценограф, автор более трех тысяч произведений. Глазунов основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Галерею художника, а также Музей сословий неоднократно посещал президент РФ Владимир Путин.

Глазунов являлся членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны, награжден золотой медалью "За вклад в мировую культуру и цивилизацию" (ЮНЕСКО), орденами Преподобного Сергея Радонежского (1999) и Преподобного Андрея Рублева (2010), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".