Венедиктов назвал смерть Носика потерей для интернет-отрасли страны

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кончина известного медиаменеджера и блогера Антона Носика стала большой потерей для интернет-отрасли страны, сказал РИА Новости главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51-го года.

"Большая потеря для отрасли и страны, потому что Антон — он угадывал, что будет в интернете. Он угадывал и показывал путь. Никто, кроме него, вот это вперед не видел. Мы это видим по тому, что он сделал, как он опережал время… Вот это еще потеря, помимо дружеских отношений, это потеря того, что он мог бы увидеть, а теперь не увидит. И мы этого лишились", — сказал Венедиктов.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.

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