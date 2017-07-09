В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 25 градусов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Потепление до климатической нормы, до 25 градусов, ожидается в Москве на следующей неделе, при этом небольшие и кратковременные дожди сохранятся, заявила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы", — сказала Макарова.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, потепление начнется в понедельник, днем ожидается 20-22 градуса с кратковременным дождем. Во вторник потепление продолжится, днем столбик термометра дойдет до 23-25 градусов, при этом дожди не ожидаются.
Согласно предварительному прогнозу, в субботу ожидается переменная облачность и небольшой дождь, температура — 21-26 градусов выше нуля.