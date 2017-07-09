Кузнецова рассказала о работе по созданию службы сертифицированных нянь

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о переговорах с различными ведомствами по вопросу создания службы сертифицированных нянь для детей до 3 лет для определения в том числе вопросов ее финансирования.

"С трех лет порядка 98% запросов на дошкольное образование удовлетворены. Вопрос до 3 лет остается открытым", — сказала Кузнецова в интервью в эфире "Россия24", отметив, что создание такой службы является одним из способов решения проблемы.

"Важно, чтобы услуга была не только качественной, но и доступной. Мы ведем переговоры с ведомствами и изучаем региональным опыт", — добавила омбудсмен. По ее словам, она намерена изучить опыт Костромы, где эта служба субсидируется в разных форматах.

Кузнецова также рассказала о росте числе обращений к ней на 200-300 в месяц. "Важно видеть за каждой ситуацией систему. Нужны инструменты системных решений с учетом каждой истории", — сказала она.