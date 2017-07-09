Эксперт "Лаборатории Касперского" оценил масштабы кибератак в 2016 году

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Около 40% промышленных компьютеров во всем мире подверглись кибератакам во втором полугодии 2016 года, наибольшее заражение было выявлено в азиатских странах, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.

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"За второе полугодие 2016 года были атакованы около 40% промышленных компьютеров во всем мире. Ежемесячно в среднем каждый пятый (20,1%) промышленный компьютер подвергается атакам вредоносного ПО", — сказал он.

Наибольшее количество кибератак на промышленные системы в тот период было зафиксировано во Вьетнаме, Алжире, Марокко, Китае, Иране, Индии и т.д. Россия в этом рейтинге занимает 22 место. Процент атакованных компьютеров с каждым месяцем растет, а источником заражения, по словам Суворова, в основном является интернет.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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