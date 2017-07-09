В Москве раньше срока открыли движение на Тверской улице

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Движение на Тверской улице в Москве было открыто раньше срока в связи с досрочным завершением работ по прокладке кабельной канализации в рамках программы "Моя улица" на участке Тверской улице от Пушкинской площади до Маяковской, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье.
По его словам, завершающие работы по прокладке кабельных коммуникаций на участке Тверской улицы от Пушкинской до Маяковской площади проведены в более сжатые сроки, чтобы минимизировать неудобства для москвичей.
"В работах было задействовано почти 600 сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы и порядка 250 единиц техники", — уточнил заммэра.
Он пояснил, что перекрытие Тверской было необходимо для соединения труб кабельной канализации, которые проходят вдоль улицы с каждой стороны.
"Всего проложено около 3 км труб для кабельной канализации и установлено восемь колодцев для воздушно-кабельных линий", — отметил Бирюков.
Он добавил, что после этого была проведена укладка временного асфальтобетонного покрытия. Капитальный ремонт асфальта будет проведен позже.