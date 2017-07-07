"Почта России" сменила главного почтальона

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Многомесячная интрига вокруг смены руководителя "Почты России" наконец разрешилась – главой компании вместо Дмитрия Страшнова, контракт которого закончился в конце июня, стал выходец из Минэкономразвития Николай Подгузов.

"Профессионал высокого класса", как охарактеризовал его экс-начальник Максим Орешкин, Подгузов в ранге замминистра проработал около четырех лет, до этого был заместителем директора департамента экономики и финансов правительства РФ, работал в инвестиционных компаниях.

Подгузову сейчас 43 года, он курировал в Минэкономразвития сложный блок – монополии, тарифы и долгосрочные стратегии. Этот опыт должен помочь ему на новой работе: предшественник хотя и сделал немало для улучшения работы российской почты, но ее реформирование займет еще не один год.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров представит нового гендиректора коллективу "Почты России" в понедельник.

Задачи нового гендиректора

По словам главы Минкомсвязи, новому гендиректору "Почты России" предстоит продолжить реформы, начатые его предшественником, а также решать задачи по акционированию предприятия и развитию финансовых услуг на базе Почта банка.

"Почта России" — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе", — сказал Никифоров.

"На посту генерального директора "Почты России" Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова", — отметил министр.

Наследство Страшнова

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров полагает, что новому главе "Почты" предстоит также решить проблему огромного числа посылок, которые приходят из Китая и из других стран в РФ.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года в период почтового коллапса, когда в трех столичных аэропортах скопилось 500 тонн необработанной почты, Россия не принимала международные отправления. Страшнову удалось за два месяца восстановить международный почтовый обмен.

За время работы команды Страшнова коллапсов не происходило, несмотря на ежегодный рост поступающих из-за рубежа отправлений за счет возросшей популярности интернет-торговли. Так, за 2013-2017 годы количество отправлений с товарными вложениями возросло втрое — с 109 миллионов до 296 миллионов штук, при этом объем международных отправлений возрос почти в 10 раз (с 21,7 миллиона до 225 миллионов штук). В пиковый период 2016-2017 годов ежесуточно обрабатывалось более 1,5 миллиона международных отправлений в сутки в сравнении против 40 тысяч в период наступления почтового коллапса 2012-2013 годов.

В 2014 году правительство отменило субсидирование "Почты России", и компания осуществляет реформы за счет собственных средств и наращивает финансовые показатели: с 2013 года по 2016 год выручка выросла с 129 миллиардов рублей до 165 миллиардов рублей.

При Страшнове "Почта" дважды повышала зарплату линейным сотрудникам. Фонд оплаты труда за три года увеличен более чем на 22 миллиарда рублей, что привело к росту средней заработной платы на 25,5% (с 16,7 тысячи рублей до 20,9 тысячи рублей).

Предприятие запустило крупнейший логистический центр во "Внуково" и вывело его на полную мощность, что позволило сократить время обработки корреспонденции, планируется запуск таких центров в нескольких городах. Кроме того, компания запустила два собственных грузовых самолета, которые уже выполняют регулярные рейсы на Дальнем Востоке и в Китай, а также почтовый поезд.

Помимо этого, удалось создать Почта Банк, о необходимости которого говорилось уже несколько лет. Кроме того, был создан ряд сервисов как для частных клиентов, так и для корпоративных. В Москве был запущен проект по борьбе с очередями в почтовых отделениях, его планируется распространить на все крупные города РФ. Почти втрое сокращены объемы доставки неоплаченной "серой" почты.

Страшнов подготовил "Почту" к акционированию, зарегистрировав в собственности РФ около 95% имущественного комплекса. Однако, несмотря на то, что законопроект об акционировании был подготовлен и внесен в Госдуму в 2014 году, он до сих пор не принят.

"За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации "Почты" в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие. По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов", — сказал глава Минкомсвязи.

Вице-премьер Аркадий Дворкович (курирует связь) ранее позитивно оценивал деятельность команды Страшнова, заявляя, что "Почта" улучшила свою работу.

Мнение экспертов

Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценивают назначение Подгузова гендиректором "Почты России".

"В целом, назначение Николая Подгузова из Минэкономразвития на должность гендиректора "Почты России" можно считать позитивной новостью для компании. Как показывает практика, бывшие чиновники на посту глав госкомпаний могут быть очень успешными в плане лоббирования отдельных реформ или профильных законопроектов — например, Герман Греф на посту главы Сбербанка защищал развитие очень выгодной для банков технологии blockchain, публично критикуя возможное введение уголовной ответственности за обмен биткоинов. Особенно актуальным последнее может быть для "Почты России", которая готова к акционированию, но при прежнем руководителе по разным причинам оно затягивалось", — сказал аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Он также не исключает, что при новом гендиректоре "Почты России" новый драйвер развития может получить Почта банк. "Ранее Подгузов, как и многие чиновники Минэкономразвития, работал в структурах ВТБ. Не исключаю, что достаточно успешный проект группы ВТБ и "Почты России" — Почт банка — на этом фоне может получить дополнительный драйвер для развития из-за улучшения взаимодействия между топ менеджментом госкомпаний", — рассуждает аналитик.

Леонид Делицын из "Финама" также с оптимизмом воспринял новость о назначении нового главы "Почты".

"Опыт нового руководителя "Почты России" в инвестиционной сфере и в министерстве позиционирует его, как кандидатуру должной весовой категории для принятия решений на соответствующей должности", — сказал Делицын.

"По-видимому, выбранный из числа ранее озвученных кандидатур наиболее оптимален для выполнения двух главнейших задач, которые называл министр связи – акционирование и развития финансовых услуг", — добавил он.

Константин Анкилов из "ТМТ Консалтинг" отметил, что Подгузову предстоит продолжить путь реформ, которые проводил Страшнов.

"Деятельность Страшнова можно охарактеризовать, как успешную с поправкой на то, что это сложная крупная структура и не все удалось решить. Новому руководителю предстоит дальше идти этим путем и продолжать реформы", — сказал Анкилов.

Президент АКИТ Алексей Федоров назвал Подгузова уникальным специалистом. "Почта России" получила абсолютно уникального специалиста. Он технарь, он закончил лучший петербургский технический вуз, а "Почта" — это огромный технический комплекс, это очень сложные механизмы, это сложнейшая логистика с очень сложной математикой", — сказал Федоров.

Он отметил, что "Почте" предстоит акционирование, и это требует от руководителя "финансовой грамотности". "А у Николая Радиевича есть второе образование — финансовое, более того, он банкир, он работал в банке "Траст". А у "Почты России" один из самых важных сейчас проектов — это "Почта Банк". Так что выбор сделан очень правильный, очень грамотный. Это специалист, который одновременно технарь, финансист и банкир — он может принять все вызовы, стоящие перед "Почтой", — заключил глава ассоциации.