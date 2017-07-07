США
7.077 июля23:18МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Почта России" сменила главного почтальона

23:0107.07.2017
0580
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОтделение Почты России. Архивное фотоОтделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Многомесячная интрига вокруг смены руководителя "Почты России" наконец разрешилась – главой компании вместо Дмитрия Страшнова, контракт которого закончился в конце июня, стал выходец из Минэкономразвития Николай Подгузов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и Николай Подгузов. 7 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Назначен новый глава "Почты России"

"Профессионал высокого класса", как охарактеризовал его экс-начальник Максим Орешкин, Подгузов в ранге замминистра проработал около четырех лет, до этого был заместителем директора департамента экономики и финансов правительства РФ, работал в инвестиционных компаниях.

Подгузову сейчас 43 года, он курировал в Минэкономразвития сложный блок – монополии, тарифы и долгосрочные стратегии. Этот опыт должен помочь ему на новой работе: предшественник хотя и сделал немало для улучшения работы российской почты, но ее реформирование займет еще не один год.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров представит нового гендиректора коллективу "Почты России" в понедельник.

Задачи нового гендиректора

По словам главы Минкомсвязи, новому гендиректору "Почты России" предстоит продолжить реформы, начатые его предшественником, а также решать задачи по акционированию предприятия и развитию финансовых услуг на базе Почта банка.

"Почта России" — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта "Почта Банк", а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе", — сказал Никифоров.

"На посту генерального директора "Почты России" Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова", — отметил министр.

Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 7 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Биография Николая Подгузова
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров полагает, что новому главе "Почты" предстоит также решить проблему огромного числа посылок, которые приходят из Китая и из других стран в РФ.

Наследство Страшнова

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года в период почтового коллапса, когда в трех столичных аэропортах скопилось 500 тонн необработанной почты, Россия не принимала международные отправления. Страшнову удалось за два месяца восстановить международный почтовый обмен.

За время работы команды Страшнова коллапсов не происходило, несмотря на ежегодный рост поступающих из-за рубежа отправлений за счет возросшей популярности интернет-торговли. Так, за 2013-2017 годы количество отправлений с товарными вложениями возросло втрое — с 109 миллионов до 296 миллионов штук, при этом объем международных отправлений возрос почти в 10 раз (с 21,7 миллиона до 225 миллионов штук). В пиковый период 2016-2017 годов ежесуточно обрабатывалось более 1,5 миллиона международных отправлений в сутки в сравнении против 40 тысяч в период наступления почтового коллапса 2012-2013 годов.

В 2014 году правительство отменило субсидирование "Почты России", и компания осуществляет реформы за счет собственных средств и наращивает финансовые показатели: с 2013 года по 2016 год выручка выросла с 129 миллиардов рублей до 165 миллиардов рублей.

При Страшнове "Почта" дважды повышала зарплату линейным сотрудникам. Фонд оплаты труда за три года увеличен более чем на 22 миллиарда рублей, что привело к росту средней заработной платы на 25,5% (с 16,7 тысячи рублей до 20,9 тысячи рублей).

Предприятие запустило крупнейший логистический центр во "Внуково" и вывело его на полную мощность, что позволило сократить время обработки корреспонденции, планируется запуск таких центров в нескольких городах. Кроме того, компания запустила два собственных грузовых самолета, которые уже выполняют регулярные рейсы на Дальнем Востоке и в Китай, а также почтовый поезд.

Помимо этого, удалось создать Почта Банк, о необходимости которого говорилось уже несколько лет. Кроме того, был создан ряд сервисов как для частных клиентов, так и для корпоративных. В Москве был запущен проект по борьбе с очередями в почтовых отделениях, его планируется распространить на все крупные города РФ. Почти втрое сокращены объемы доставки неоплаченной "серой" почты.

Ящик Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Орешкин прокомментировал назначение Подгузова гендиректором "Почты России"
Страшнов подготовил "Почту" к акционированию, зарегистрировав в собственности РФ около 95% имущественного комплекса. Однако, несмотря на то, что законопроект об акционировании был подготовлен и внесен в Госдуму в 2014 году, он до сих пор не принят.

"За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации "Почты" в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие. По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов", — сказал глава Минкомсвязи.

Вице-премьер Аркадий Дворкович (курирует связь) ранее позитивно оценивал деятельность команды Страшнова, заявляя, что "Почта" улучшила свою работу.

Мнение экспертов

Опрошенные РИА Новости эксперты позитивно оценивают назначение Подгузова гендиректором "Почты России".

"В целом, назначение Николая Подгузова из Минэкономразвития на должность гендиректора "Почты России" можно считать позитивной новостью для компании. Как показывает практика, бывшие чиновники на посту глав госкомпаний могут быть очень успешными в плане лоббирования отдельных реформ или профильных законопроектов — например, Герман Греф на посту главы Сбербанка защищал развитие очень выгодной для банков технологии blockchain, публично критикуя возможное введение уголовной ответственности за обмен биткоинов. Особенно актуальным последнее может быть для "Почты России", которая готова к акционированию, но при прежнем руководителе по разным причинам оно затягивалось", — сказал аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Отделение Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Смена курса: глава Минкомсвязи назначил врио гендиректора "Почты России"
Он также не исключает, что при новом гендиректоре "Почты России" новый драйвер развития может получить Почта банк. "Ранее Подгузов, как и многие чиновники Минэкономразвития, работал в структурах ВТБ. Не исключаю, что достаточно успешный проект группы ВТБ и "Почты России" — Почт банка — на этом фоне может получить дополнительный драйвер для развития из-за улучшения взаимодействия между топ менеджментом госкомпаний", — рассуждает аналитик.

Леонид Делицын из "Финама" также с оптимизмом воспринял новость о назначении нового главы "Почты".

"Опыт нового руководителя "Почты России" в инвестиционной сфере и в министерстве позиционирует его, как кандидатуру должной весовой категории для принятия решений на соответствующей должности", — сказал Делицын.

"По-видимому, выбранный из числа ранее озвученных кандидатур наиболее оптимален для выполнения двух главнейших задач, которые называл министр связи – акционирование и развития финансовых услуг", — добавил он.

Константин Анкилов из "ТМТ Консалтинг" отметил, что Подгузову предстоит продолжить путь реформ, которые проводил Страшнов.

"Деятельность Страшнова можно охарактеризовать, как успешную с поправкой на то, что это сложная крупная структура и не все удалось решить. Новому руководителю предстоит дальше идти этим путем и продолжать реформы", — сказал Анкилов.

Президент АКИТ Алексей Федоров назвал Подгузова уникальным специалистом. "Почта России" получила абсолютно уникального специалиста. Он технарь, он закончил лучший петербургский технический вуз, а "Почта" — это огромный технический комплекс, это очень сложные механизмы, это сложнейшая логистика с очень сложной математикой", — сказал Федоров.

Заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 7 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Медведев предложил Подгузова на пост главы "Почты России"
Он отметил, что "Почте" предстоит акционирование, и это требует от руководителя "финансовой грамотности". "А у Николая Радиевича есть второе образование — финансовое, более того, он банкир, он работал в банке "Траст". А у "Почты России" один из самых важных сейчас проектов — это "Почта Банк". Так что выбор сделан очень правильный, очень грамотный. Это специалист, который одновременно технарь, финансист и банкир — он может принять все вызовы, стоящие перед "Почтой", — заключил глава ассоциации.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена