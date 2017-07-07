В ГД внесен проект о возможности снижения неустойки за просрочку алиментов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, согласно которому размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен с учётом материального положения плательщика.

В настоящее время Семейным кодексом РФ предусмотрено, что при образовании задолженности по алиментам виновное лицо уплачивает получателю неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается внести изменения в пункт 2 статьи 115 СК РФ, закрепив, что размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты", — говорится в пояснительной записке.

По словам автора, принятие законопроекта позволит плательщикам алиментов выплатить соразмерную неустойку, а детям — реализовать право на получение содержания от своих родителей.