Цветков: амнистия по делу о гибели главы Total стала примером правосудия

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Амнистия, назначенная Солнцевским судом Москвы водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко и его начальнику Владимиру Леденеву, по делу о катастрофе самолета в аэропорту "Внуково" является примером тому, как должно поступать правосудие с людьми, которые совершили преступление случайно и раскаялись в этом, рассказал РИА Новости глава общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков.

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о катастрофе самолета в аэропорту Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

"В данном случае амнистия вынесена совершенно правильно, поскольку есть такие факторы как совершение преступления без злого умысла и раскаяние в нем. Кроме того, люди получили уже соответствующее наказание. Поэтому решение суда справедливо", — отметил Цветков. Он уточнил, что в данном случае судья руководствовался и общими правилами амнистии, приуроченной к 70-летию Победы, и характеристиками, которые давало на осужденных следствие.

"В будущем наша организация сейчас прорабатывает вопрос о том, как в таких случаях как суд над водителей снегоуборочной машины можно было бы использовать амнистирование без привязки к какой-то определенной дате. Поскольку есть люди, которые заслужили право на амнистию своими положительными характеристиками поведения и раскаянием. Однако не попадают в данные даты. Я считаю, что это несправедливо. Такие люди заслужили возможность быть выпущенными на свободу до наступления срока пересмотра дела по УДО", — добавил Цветков.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.