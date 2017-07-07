ЮНЕСКО внесла проект "Ландшафты Даурии" в список всемирного наследия

ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Совместный проект России и Монголии "Ландшафты Даурии" включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

​В польском Кракове 2 июля началась 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Ландшафты Даурии только что внесли в список Всемирного наследия", — говорится в сообщении организации.

Российско-монгольская номинация "Ландшафты Даурии" была подготовлена в 2011–2013 годах. В состав участка всемирного природного наследия включены строго охраняемая природная территория "Монгол Дагуур" (Монголия), заповедник "Даурский" и заказник "Долина дзерена" (Россия). Все эти территории входят в состав международного российско-монгольско-китайского заповедника "Даурия", образованного в 1994 году. Общая площадь участка наследия составила более 859 тысяч гектаров, в том числе 279 тысяч гектаров в России.