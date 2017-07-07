Собянин назвал наземный транспорт Москвы самым современным в Европе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей и сотрудников транспортного комплекса с наступающим Днем московского транспорта и назвал наземный транспорт в столице самым современным в Европе.

День московского транспорта впервые пройдет в столице 8 июля. Основными площадками станут Фрунзенская набережная, Парк Горького, Сокольники и ВДНХ. Сам праздник приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта — конно-железной дороги, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.

"Сегодня представители всего огромного транспортного комплекса, представители 160-тысячного отряда людей, которые каждый день с утра до вечера, круглые сутки обеспечивают жизнедеятельность нашего города", — заявил мэр во время праздничного концерта по случаю Дня московского транспорта.

Он рассказал, что за последние несколько лет на 30% обновился подвижной состав в метро, появились новые ветки и станции, строятся и открываются транспортно-пересадочные узлы.

"Наземный транспорт, который сегодня считается самым современным в Европе, самым лучшим и самым новым, работающий по одинаковым стандартам вне зависимости — государственный или частный перевозчик", — сказал Собянин.

Градоначальник напомнил, что в Москве в 2016 году запустили уникальный проект — Московское центральное кольцо, кроме этого город уже два года подряд получает международные премии за развитие транспортной системы. Однако главной наградой для города, по словам мэра, является то, что в общественном транспорте растет число пассажиров.

Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса и поблагодарил за хорошую работу, а затем наградил лучших.