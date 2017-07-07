Мединский поблагодарил БелГУ за объективность при изучении его диссертации

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поблагодарил ученых Белгородского университета за честное и объективное рассмотрение его диссертации.

Диссертационный совет Белгородского университета в пятницу рассмотрел заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук и подтвердил его ученую степень.

"Благодарю ученых БелГУ за честное и объективное рассмотрение моей диссертации", — написал Мединский в Twitter.

Благодарю ученых БелГУ за честное и объективное рассмотрение моей диссертации.

19-за, 3-воздерж.,0-противhttps://t.co/hbI4RXmkEz — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 7 июля 2017 г.

Причиной рассмотрения вопроса стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого, утверждавшего, что диссертация Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности. Комментируя СМИ ситуацию вокруг своей работы, сам Мединский отмечал, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.